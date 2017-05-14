برلين وروما تطالبان بنشر بعثة اوروبية على الحدود بين النيجر وليبيا

صراحة – وكالات: طالب وزيرا الداخلية الايطالي والالماني بنشر بعثة من الاتحاد الاوروبي على الحدود بين النيجر وليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية الى اوروبا بحسب رسالة الكترونية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاحد.

وفي الرسالة الموجهة الى المفوضية الاوروبية والمؤرخة في 11 ايار/مايو قال الوزيران ماركو مينيتي وتوماس دي ميزيير “نحن مقتنعان بان علينا جميعا بذل جهود اكبر” في وقت وصل الى ايطاليا بين كانون الثاني/يناير ومنتصف نيسان/ابريل 42500 شخص “97% منهم ابحروا من ليبيا”.

ولقطع طريق الهجرة الى ليبيا عبر النيجر دعا الوزيران الى “تطوير برامج تنموية للسكان على طول الحدود” بين هذين البلدين وتقديم “مساعدة تقنية ومالية للهيئات الليبية المكلفة التصدي للهجرة غير الشرعية” وتدريب ليبيين على مكافحة عمليات التهريب.

واكد المسؤولان ان “علينا بشكل ملح تحديد حاجات وجدوى مثل هذه المشاريع من خلال بعثات استكشافية. الهدف هو نشر بعثة اوروبية في اسرع وقت على الحدود بين ليبيا والنيجر”.

وجعل المهربون من ليبيا البلد الاول في الهجرة غير الشرعية الى اوروبا بسبب الفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي. ويلقى آلاف الاشخاص مصرعهم سنويا اثناء عبورهم في اتجاه اوروبا.