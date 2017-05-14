تجربة كوريا الشمالية الصاروخية على طاولة مجلس الأمن بعد غد

صراحة – وكالات : أعلن سفير الأوروغواي إلبيو روسيلي، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر مايو، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة في 16 مايو، بشأن تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لصاروخ باليستي.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في مجلس الأمن، قوله إن المجلس سيعقد جلسة مغلقة لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانع.

وذكر المصدر أن الجلسة ستعقد بطلب من الولايات المتحدة واليابان.

وكانت كوريا الشمالية أجرت صباح الأحد بالتوقيت المحلي، تجربة بقذيفة صاروخية رجح الخبراء أن تكون صاروخا باليستيا، بالقرب من مدينة كوسون على الساحل الغربي من البلاد.