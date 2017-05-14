منتخب الشباب يخسر آخر ودياته في معسكره بكوريا

صراحة – فيصل القحطانى : خسر منتخبنا الوطني لدرجة الشباب رابع مبارياته الودية أمام منتخب الأوروغواي لدرجة الشباب ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا التي ستنطلق يوم السبت المقبل في كوريا الجنوبية.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب غويانق بهدفين للمنتخب الكوستاريكي، مقابل لا شيء لمنتخبنا.

ودخل مدرب منتخبنا الوطني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد اليامي، حسان تنبكتي، عبدالإله العمري، أنس الزباني، علي الأسمري، يوسف الحربي، عبدالرحمن الدوسري، حسن القيد، فهد الرشيدي، سامي النجعي، ومنصور المولد.

فيما أجرى عددًا من التبديلات بدخول عبدالرحمن اليامي بدلًا عن منصور المولد، وأيمن الخليف بدلًا عن حسن القيد، خالد السميري بدلًا عن سامي النجعي، وناصر الدوسري بدلًا عن عبدالرحمن الدوسري، ونايف كريري بدلًا عن فهد الرشيدي، ومحمد بصاص بدلًا عن علي الأسمري، وصالح الوحيميد بدلًا عن محمد اليامي.

حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المنتخبات موسى الزياد.

من جهة أخرى، حضر مدرب منتخبنا سعد الشهري والجهاز الفني لقاء منتخبي كوريا الجنوبية والسنيغال لمتابعة منتخب السنيغال والذي سيخوض منتخبنا الشاب ضده أولى مباريات كأس العالم في الثاني والعشرون من مايو الجاري.