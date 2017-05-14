فريق طبي بمستشفى نفي يستخرج قطعه معدنيه بمجرى البول لمريض هندي



صراحة – محمد المحسن : استطاع الفريق الطبي بمستشفى نفي العام من استخراج قطعه معدنيه طولها 12 سم من مجرى البول لمريض هندي ثلاثينيي بواسطه المنظار حيث ان القطعه المعدنيه داخل مجرى البول وقد احدثت ثقب في مجرب البول و كان قريب جدا من عنق المثانه و بعد عمل الاشاعات و الفحوصات الطبيه اللازمه تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور مجدي الخولي أخصائي المسالك البوليه من استخراج القطعه المعدنيه وتم تنويم المريض وهو بصحة جيده.

من جانبه أكد المشرف العام على القطاع الصحي بنفي الدكتور أحمد بن تراحيب المهيدلي أن هذه الإنجازات تأتي بدعم من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري الذي كان له الدور الأبرز في تطوير الخدمات الصحية على مستوى منطقة الرياض.