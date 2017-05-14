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14 مايو, 2017   2760

الحكومة اليمنية تناقش مع منظمات دولية آليات التدخل لوقف انتشار الكوليرا ‏

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صراحة – واس : دعت الحكومة اليمنية، المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي ‏في البلاد لمواجهة وباء الكوليرا المنتشر في عدد من المحافظات وخاصة في المناطق ‏الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏
وشددت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن إشراق السباعي – خلال اجتماع عُقد ‏اليوم في عدن وضم ممثلين عن منظمات الصحة العالمية واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة ‏لتنسيق الشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين بوزارة الصحة اليمنية – على ضرورة إيجاد الحلول ‏المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة للقضاء على وباء الكوليرا.‏
وبحث الاجتماع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، آليات التدخل والتعاون ‏في إيقاف انتشار وباء الكوليرا ودعم مركز المهاجرين مديريه البريقة بعدن بالإمداد الإسعافي ‏السريع.‏
وطالبت المسؤولة في الحكومية اليمنية الميليشيا ا?نقلابية بالسماح للمنظمات بدخول صنعاء ‏والمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم والقيام بواجبها للحد من انتشار وباء الكوليرا.‏

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