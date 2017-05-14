الحكومة اليمنية تناقش مع منظمات دولية آليات التدخل لوقف انتشار الكوليرا ‏

صراحة – واس : دعت الحكومة اليمنية، المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في البلاد لمواجهة وباء الكوليرا المنتشر في عدد من المحافظات وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وشددت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن إشراق السباعي – خلال اجتماع عُقد اليوم في عدن وضم ممثلين عن منظمات الصحة العالمية واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين بوزارة الصحة اليمنية – على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة للقضاء على وباء الكوليرا.
وبحث الاجتماع، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، آليات التدخل والتعاون في إيقاف انتشار وباء الكوليرا ودعم مركز المهاجرين مديريه البريقة بعدن بالإمداد الإسعافي السريع.
وطالبت المسؤولة في الحكومية اليمنية الميليشيا ا?نقلابية بالسماح للمنظمات بدخول صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم والقيام بواجبها للحد من انتشار وباء الكوليرا.