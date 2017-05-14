“التعليم” تقيم الملتقى الثاني لخدمة تواصل الثلاثاء المقبل

صراحة – الرياض: برعاية معالي وزير التعليم؛ الدكتور أحمد بن محمد العيسى يعتزم مركز رعاية المستفيدين ـ خدمة تواصل ــــ إقامة الملتقى الثاني لمشرفي خدمة تواصل الثاني بعنوان:( دور برامج التواصل المجتمعي في تحسين الصورة الذهنية، وأثرها في رفع جودة أداء المنظمات ) في يوم الثلاثاء 20 شعبان 1438هـ، الموافق 11 مايو 2017م .

وقد ذكر المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين المشرف على الملتقى الأستاذ/ عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذا الملتقى يأتي برعاية كريمة من معالي وزير التعليم وحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وخارجها إيماناً بأهمية دور برامج التواصل في المجتمع، وضرورة تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطن والتي تكرسها خدمة تواصل الإلكترونية التي تعتبر تطبيقا لأحد محاور رؤية المملكة ( 2030 ) ـــ تواصل ذكي بين الحكومة والمواطن ـــ، كما ذكر أن عنوان الملتقى سيتم ترجمته في جلساته الرئيسة التي ستكون الأولى بعنوان: ( دور برامج التواصل المجتمعي في بناء الصورة الذهنية للمنظمات) وسيكون ضيف شرفها الرئيسي الدكتور/ عبدالله الرفاعي؛ عميد كلية الإعلام والاتصال ــ أستاذ كرسي اليونسكو للحوار بين اتباع الديانات والثقافات.

كما سيشارك في الجلسة النقيب/ عبدالكريم السحيمي؛ مدير إدارة دعم وخدمة عملاء الخدمات الإلكترونية، ومدير إدارة التسجيل والتسويق في ” أبشر” ـــ وزارة الداخلية، بمشاركة خبير برامج التواصل المجتمعي المهندس/ مازن الضراب؛ المدير العام لشركة حركات الإنتاج ــ للإنتاج المرئي ــ والمدير التنفيذي لشركة قدرة.

تليها الجلسة الثانية بعنوان: دور برامج التواصل المجتمعي في رفع مستوى الأداء، وسيكون ضيف شرفها الرئيسي الدكتور/ فهد الطياش؛ المستشار وأستاذ الإعلام المشارك في جامعة الملك سعود، والمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة رسالة الجامعة، ورئيس فرع الجمعية الدولية للإعلان في المملكة العربية السعودية. وبمشاركة لضيفين هما: الأستاذ/ عبدالله العتيبي؛ المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في شركة المراعي، و الأستاذ/ مشعل الربيعان مدير عام إدارة العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي في وزارة الصحة، بمشاركة نجم الإعلام الجديد المهندس/ فيصل السيف؛ مقدم البرامج التلفزيونية، ومعد، ومقدم ومؤسس قناة اليوتيوب #تيك_بيلز، و سوف يدير الجلستين الرئيسة الإعلامي / عبدالله الشهري .