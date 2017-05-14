التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> حزب ميركل يفوز في الانتخابات المحلية غرب ألمانيا
14 مايو, 2017   2645

حزب ميركل يفوز في الانتخابات المحلية غرب ألمانيا

5918934dc46188e3568b4680

صراحة – وكالات : حقق حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فوزا في الانتخابات المحلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا غرب ألمانيا.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” على 34.5% من الأصوات، فيما حصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المنافس على 30.5%.

وأشارت وكالة “تاس” الروسية إلى أن هذه البيانات أولية وتم الحصول عليها من استطلاعات الرأي، التي أذاعتها قناة “ARD” الألمانية.

ووفقا لذات الاستطلاعات، حل الحزب الديمقراطي الحر في المركز الثالث بنسبة أصوات بلغت 12%، وحل في المركز الرابع حزب “البديل من أجل ألمانيا” بنسبة 7.5% يليه حزب الخضر بنسبة 6%.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA