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14 مايو, 2017   2898

سلطنة عمان تؤكد وقوفها ومساندتها للحكومة الشرعية في ‏اليمن

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صراحة – واس : أكد وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي ‏وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته الشرعية.‏
وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب ‏رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن ‏بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون ‏مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب اليمني.‏
من جهته أشاد الوزير المخلافي، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام وإنهاء الحرب التي اشعلها ‏الانقلابيون وفق المرجعيات الثلاث.‏
وأكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف ‏المجالات وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.‏

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