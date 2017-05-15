شرطة منطقة حائل تصدر خطتها الأمنية استعدادًا للإختبارات

صراحة – محمد المحسن : أصدرت شرطة منطقة حائل خطتها الأمنية استعدادا للإختبارات ممثله بكافة الأجهزة الأمنية “إدارة المرور -إدارة دوريات الأمن-إدارة الضبط الاداري- إدارة التحريات، والتي بدء العمل بها منذ صباح هذا يوم أمس الموافق ١٨/ ٨ / ١٤٣٨هـ .

وقد ترأس سعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد الإجتماع الذي طالب الجميع بتكثيف التواجد الأمني الميداني بما يكفل وصول الطلاب وأدائهم الأختبارات بكل يسر وسهولة..

إضافة للتواجد الأمني حول المدارس حتى إنتهاء الإختبارات وذلك بمشاركة الضباط والأفراد بما يسهم برفع المستوى الأمني .

ويأتي ذلك إمتدادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله بتسخير كافة الإمكانيات للأعمال الأمنية الميدانية .

على ضوئه تم عقد إجتماع الجهات الأمنية وجميع الجهات ذات العلاقة لتوطيد أواصر التعاون والمساهمة بإبراز الدور الإيجابي وتفعيل كافة الأدوار لتحقيق السلامة الأمنية والمرورية لكافة أبنائنا الطلاب بشكل عام وخاصة أوقات الإختبارات.

من جانبه : ناشد مدير شرطة منطقة حائل كافة قائدي السيارات بالإلتزام بالأنظمة والتعليمات.. داعيا أولياء الأمور إلى التعاون ومتابعة أبنائهم متمنين للجميع السلامة والتوفيق.