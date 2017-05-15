استقرار أسعار النفط مدعومة بتوقعات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

صراحة – وكالات : استقرت أسعار النفط يوم الاثنين مدعومة بتوقعات باتفاق أوبك وروسيا على تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد النصف الأول من العام الجاري .

ولكن حدوث زيادة أخرى في نشاط الحفارات في الولايات المتحدة أثر على السوق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 50.86 دولار للبرميل عند الساعة 0125 بتوقيت جرينتش دون تغير يذكر عن آخر إغلاق له عندما سجل 50.84 دولار.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.88 دولار للبرميل دون تغير يذكر أيضا عن آخر إغلاق له عندما سجل 47.84 دولار.

وقال محللون أن السوق تلقت دعما من توقع توصل أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا لاتفاق على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا إلى ما بعد الفترة المبدئية للنصف الأول من العام.