مدير تعليم بيشة يدشن مرافق النشاط الطلابي و يشيد بتميزها

صراحة – بيشة : زار مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف بن سلطان الهاجري أمس يرافقه مساعداه أ.خالد الغامدي و أ.محمد الدوسري مرافق النشاط الطلابي الجديدة بمقر المعسكر الكشفي و نادي المعلمين .

و تجول مدير التعليم و مرافقوه من مديري الإدارات و المشرفين بين المرافق مستمعا لشرح وافي عن تلك المرافق من مدير نشاط الطلاب أ.علي سعدالله الغامدي .

ثم افتتح مدير التعليم مقر الأنشطة الطلابية و مبادرة تجميل صالة المعارض و مكتب نادي المعلمين الجديد .

و في ختام الجولة أقيم حفل خطابي قدمه أ.سفر خلف الشهراني و تم فيه مشاهدة عرض مرئي عن أنشطة و مقرات قسم النشاط الطلابي.

كما ألقى مدير التعليم كلمة أثنى فيها على ما شاهده في هذه الجولة من جهود و مبادرات مشيدا برئيس قسم نشاط الطلاب و زملائه على هذا التميز في التنظيم و التفعيل لكافة عناصر النشاط مؤكدا على الاستفادة من كل هذه المقرات و الأنشطة فيما يعود بالنفع على الطلاب و المدارس .

إثر ذلك كرم مدير التعليم المشرفين المتميزين بالقسم و المتعاونين من الأقسام و الجهات الأخرى .

1/ مركز الهوايات الفنية

أ.على العسيري وأ.محمد الحنيفي

2/المخيم الكشفي

أ.عامر المطوع و أ.مساعد الشهراني

3/مكتب نادي المعلمين الجديد

أ.عبود مهذل

4/نادي الطلاب الثقافي

أ.خالد شباب و أ.خالد الصاري

4/مركز تدريب الطلاب

أ.ظافر القرني

5/النادى العلمي

أ.سفر الشهراني و أ.مفلح المعاوي

6/مركز تدريب الحاسب الآلي الطلابي

أ.احمد الزهراني

7/مكتب مركز النشاط ومقر الضيافة

أ.أحمد البدوي

8/معرض مبادرة (تجميل مبنى الإدارة باللوحات الفنية)

أ.علي العسيري و أ.محمد الحنيفي

إشراف

رئيس النشاط الطلابي

أ.علي سعدالله الغامدي

تصوير

عبدالواحد

