مدير تعليم بيشة يدشن مرافق النشاط الطلابي و يشيد بتميزها

صراحة – بيشة : زار مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف بن سلطان الهاجري أمس يرافقه مساعداه أ.خالد الغامدي و أ.محمد الدوسري مرافق النشاط الطلابي الجديدة بمقر المعسكر الكشفي و نادي المعلمين .
و تجول مدير التعليم و مرافقوه من مديري الإدارات و المشرفين بين المرافق مستمعا لشرح وافي عن تلك المرافق من مدير نشاط الطلاب أ.علي سعدالله الغامدي .
ثم افتتح مدير التعليم مقر الأنشطة الطلابية و مبادرة تجميل صالة المعارض و مكتب نادي المعلمين الجديد .
و في ختام الجولة أقيم حفل خطابي قدمه أ.سفر خلف الشهراني و تم فيه مشاهدة عرض مرئي عن أنشطة و مقرات قسم النشاط الطلابي.
كما ألقى مدير التعليم كلمة أثنى فيها على ما شاهده في هذه الجولة من جهود و مبادرات مشيدا برئيس قسم نشاط الطلاب و زملائه على هذا التميز في التنظيم و التفعيل لكافة عناصر النشاط مؤكدا على الاستفادة من كل هذه المقرات و الأنشطة فيما يعود بالنفع على الطلاب و المدارس .
إثر ذلك كرم مدير التعليم المشرفين المتميزين بالقسم و المتعاونين من الأقسام و الجهات الأخرى .
1/ مركز الهوايات الفنية
أ.على العسيري وأ.محمد الحنيفي
2/المخيم الكشفي
أ.عامر المطوع و أ.مساعد الشهراني
3/مكتب نادي المعلمين الجديد
أ.عبود مهذل
4/نادي الطلاب الثقافي
أ.خالد شباب و أ.خالد الصاري
4/مركز تدريب الطلاب
أ.ظافر القرني
5/النادى العلمي
أ.سفر الشهراني و أ.مفلح المعاوي
6/مركز تدريب الحاسب الآلي الطلابي
أ.احمد الزهراني
7/مكتب مركز النشاط ومقر الضيافة
أ.أحمد البدوي
8/معرض مبادرة (تجميل مبنى الإدارة باللوحات الفنية)
أ.علي العسيري و أ.محمد الحنيفي
إشراف
رئيس النشاط الطلابي
أ.علي سعدالله الغامدي
تصوير
عبدالواحد