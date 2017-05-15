صحة حائل تدشن (5) عيادات استشارية نفسية بمراكز الصحة العامة

صراحة – حائل : دشن نيابة عن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فواز بن فهد الراشد مساعد المدير العام للصحة العامة الأخصائي هشام بن إبراهيم التميمي عدد (5) عيادات استشارية نفسية في خمسة مراكز رعاية صحية أولية (العزيزية – الخماشية – المنتزه الغربي – قفار – الوسيطاء)، وذلك بحضور المشرف العام على برنامج الصحة النفسية بالوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية الدكتور عبدالله الخثعمي ومدير إدارة المشاريع والمعلومات الأستاذ سلطان بن شديّد المطيري.

إلى ذلك يعد افتتاح عيادة الصحة النفسية في مراكز الصحة العامة تعتبر الاولى على مستوى منطقة حائل، حيث تعد مراكز الرعاية الصحية الاولية هي الخط الأول، كما أن اكثر المشاكل النفسية يمكن اكتشافها وتشخيصها وعلاجها في المراكز الصحية في مراحل مبكرة تؤدي لتخفيف الكثير من العبء وتمنع من تعقد الحالة أو تطورها وبالتالي صعوبة علاجها في مراحل متأخرة وكذلك تخفيف العبء النفسي والاجتماعي والمادي على المصاب وأسرته ومن ناحية أخرى التخفيف على المستشفيات وقائمة الانتظار لديها.