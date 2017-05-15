“هل يحسن الاقتصاد السلوكي قراراتنا” مؤتمر لمعهد الإدارة العامة الخميس المقبل

صراحة – نواف العايد : ينفذ معهد الإدارة العامة, الخميس المقبل , مؤتمراً إلكترونياً بعنوان ” هل يحسن الاقتصاد السلوكي قراراتنا ؟”، في إطار مبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني2020 لمعهد الإدارة العامة.

وتشتمل محاور المؤتمر الذي يقدمه عضو هيئة التدريب بالمعهد الدكتور أحمد الزهراني، على موضوعات الاقتصاد المنطقي، والمؤثرات السلوكية على القرارات، وتطبيقات الاقتصاد السلوكي، والنماذج الاقتصادية والتحديات، وبناء السياسات والتدخلات السلوكية، وأثر السياسات السلوكية محلياً.

ودعا المعهد, الراغبين والراغبات من المتخصصين والمهتمين في حضور المؤتمر بالتسجيل عبر الرابط التالي: ipa.edu.sa/webinar , مفيداً أنه يمنح المشاركين إفادات بالحضور.