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15 مايو, 2017   3082

تدشين موقع جامعة نجران الإلكتروني المطور

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صراحة-نجران:دشن مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن أمس، الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة، وفق أحدث المعايير التقنية والفنية.
وأوضح المشرف على العلاقات العامة المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن الموقع اشتمل على واجهة استخدام تتميز بسهولة الوصول السريع، ومتوافق مع جميع الشاشات والأجهزة الذكية ومتصفحات الويب، إضافة إلى إمكانية تشغيل الفيديو على الصفحة الرئيسية, وعرضه أثناء التصفح .
كما يحتوي على بوابة إخبارية تضم جميع أخبار الكليات والعمادات والإدارات، ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في تنشيط الإعلام الجامعي، والتواصل الفاعل مع مجتمع الجامعة.

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