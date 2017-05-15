بلدية حفر الباطن تنفذ حملة تفتيشية على المحلات الغذائية

صراحة-حفر الباطن:نفّذت بلدية حفر الباطن ممثلة بوكالة الخدمات والإدارة العامة لصحة البيئة مؤخراً، حملتها التفتيشية التي تشمل 680 منشأة، تستمر لمدة اسبوعين, بناءً على توجيهات أمانة المنطقة الشرقية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني, أن الحملة التي تنفذ تزامناً مع البلديات التابعة والمرتبطة بالمنطقة الشرقية، تهدف إلى التأكد من مدى صلاحية وسلامة المواد الغذائية وطرق حفظها والتقيد بمعايير النظافة داخل المنشأة والمنطقة المحيطة، والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية وخلوهم من الأمراض وحصولهم على تراخيص مزاولة للنشاط واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة وسريان تراخيصها .