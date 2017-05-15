حملات تصحيحة مفاجئة لأمانة الرياض على المطاعم والوجبات

صراحة-الرياض:قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية النسيم خلال الاسبوعين الماضيين بحملات تصحيحية مفاجئة تركزت على محلات المطاعم والوجبات السريعة والبوفيهات للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المحلات المخالفة والتي أسفرت حملاتها عن زيارة عدد ( 182 ) محل و إغلاق عدد ( 8 ) محلات لعدم وجود تراخيص مهنية ومخالفات متعدده تستوجب الإغلاق الفوري وعدد ( 124 ) محل تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الاغذية أوالنظافة العامة والشخصية وعدد ( 117 ) عامل بدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض او عمالة وجدت لديها جروح او بثور تحتم ايقافهم عن العمل وتم مصادرة ( 45 ) كيلو من اللحوم مجهولة المصدر وعدد ( 20 ) كيلو من الطماطم الغير صالحة للاستخدام البشري وعدداً من الاواني المستخدمة في اعداد وتجهيز المواد الغذائية ومحسنات الالوان الغير صالحة للاستعمال .

ذكر ذلك المهندس ناصر البدر رئيس بلدية النسيم الذي اوضح ان الحملات مستمرة على المنشأت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام الى منع التجاوزات في مخالفة الانظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية و التأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين .