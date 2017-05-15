أمانة المنطقة الشرقية تدعو الجهات للمشاركة لتحقيق مفهوم المنطقة الذكية

صراحة-الرياض:دعت أمانة المنطقة الشرقية مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك مقاوليها ومستثمريها للمشاركة في تفعيل مفهوم رقمي وتطبيقات المنطقة الذكية مُبديةً استعداداتها لتعزيز العناصر الداعمة لذلك.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه وامتداداً لجهود وسعي الأمانة الدؤوب لتفعيل مبادرة ( رقمي ) والتي قام بتدشينها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والتي تعتبر ترجمة واقعية لتوجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – في تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، تعمل الأمانة على اتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بتفعيل هذا المفهوم الرائد والذي سيساهم في التيسير على المواطنين والمقيمين في المنطقة، كون أن المستقبل للمدن عالمياً يكمن في تحولها إلى مدن ذكية و يعتبر ذلك من العناصر المساهمة في جعلها مدن صديقة للبيئة وصحية وأكثر تجاوباً مع تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل واسعاداً ورفاهية لقاطنيها.

وأكد الجبير أن مفهوم ذكاء المدن يعتمد على توفير بيئة تشاركية رقمية مما يحتم مشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة ونحن بالأمانة نشجع هذه الشراكات، وندعمها لآفاق أرحب مشيراً الى أن الأمانة بدأت في توجيه المقاولين والمستثمرين وكافة الشركاء لتفعيل ذلك، بهدف رفع مستوى التنافسية للمنطقة مما يعود بالنفع على المنطقة بمختلف عناصر التنمية و رفع الجبير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته لتحقيق هذا المفهوم كما قدم شكره لكافة القطاعات المتفاعلة، حاثاً البقية على التفاعل من أجل وصولاً الى التيسير على المستفيدين وخدمتهم بما يتواكب مع عناصر التقنية الحديثة .

من جهة ثانية قال نائب المشرف العام لتقنية المعلومات المهندس نايل الحقيل أن مسيرة التحول الرقمي بالأمانة تسير بخطى متسارعة بدعم ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وتعاون الجميع بالأمانة مؤكدا أن دعوة الأمانة هذه ستساهم في خلق مبادرات داعمة لتحقيق مفهوم المدن الذكية عبر عدة تطبيقات تتيح التفاعل مع قاطني المنطقة وتساهم في راحتهم ورفاهيتهم.