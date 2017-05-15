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15 مايو, 2017   2277

أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

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صراحة-جيزان:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة بندر بن عبدالله بن مشيط، بمناسبة تعيينه مديرًا عاما للأحوال المدنية بمنطقة بجازان.
وفي بداية الاستقبال رحّب سمو أمير منطقة جازان بمدير الأحوال المدنية بالمنطقة, متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.
من جانبه عبر ابن مشيط عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات بهدف تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة، وسرعة إنهاء معاملات المراجعين وتطبيق الإجراءات التي تسهم في إنجاز العمل على الوجه المطلوب.

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