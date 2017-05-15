(كفاءة): يجب اختيار سعات التبريد المناسبة في أجهزة التكييف لحجم الغرفة

صراحة-الرياض:طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، باختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

وتأتي هذه النصيحة ضمن العديد من النصائح التي تهدف الى ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على الطاقة وخصوصاً في أجهزة التكييف.

وشملت نصائح المركز العديد من الأفكار عبر مجموعتين من النصائح، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في :

1- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة بما لا يقل عن سبع نجمات لمكيف الاسبليت، وأربع نجمات لمكيف الشباك.

2- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

3- كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ).

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.