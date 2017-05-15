“الصحة” تدشن العيادات الإستشارية في مركز صحي شعبة المبرز بالأحساء

صراحة – محمد المحسن : دشنت وزارة الصحة اليوم العيادات الإستشارية التخصصية في مركز صحي شعبة المبرز بالأحساء ، لتوفير الرعاية الطبية التخصصية من خلال المراكز الصحية وبكوادر طبية عالية التأهيل وذلك في خمسة تخصصات (طب الأسرة، النساء والولادة، أطفال، باطنية، جراحة عامة) .

ويأتي تدشين هذه العيادات تماشياً مع توجهات وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين في جميع التخصصات المهمة، سعياً لتقديم مجمل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ، ولتخفيف عبء مراجعة المستشفيات عليهم ، الذي سيسهم أيضاً في تقليل مواعيد الإنتظار فيها.

يذكر أن تدشين هذه العيادات يعد المرحلة الثانية من مراحل العيادات الاستشارية بالمحافظة التي شملت كل من مركز صحي البندرية ، والصالحية ، والجفر ، ومحاسن ، وشعبة المبرز.