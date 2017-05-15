الهيئة الملكية بالجبيل: الزام محلات العصائر والمطاعم بتوضيح نوعية الفواكه المستخدمة (مجمدة أو طازجة)

صراحة – خالد الحسين : ألزمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة الأملاك محلات بيع العصائر والمطاعم والكافتيريات في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين , بوضع لوحة في مكان بارز لتوضيح نوعية الفواكه المستخدمة (مجمدة أو طازجة) وألزمتهم بعدد من التنظيمات الجديدة لضمان الحفاظ على صحة المستهلك.

وبينت الهيئة الملكية بالجبيل أن التنظيم يسري على أكثر من 80 محلا ومطعما وكافتيريا تعمل في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين ,مشيرةً إلى أن هذا النشاط يلقى رواجاً وإقبالاً ملحوظاً من المستفيدين , حيث إن هذه الاشتراطات تتمثل في وضع لوحة تبين للمستهلكين نوعية الفواكه المستخدمة للعصائر ( طازجة أو مجمدة ) ومحتوياتها , ومنع استخدام المواد المضافة والألوان الصناعية , ومنع استخدام مشروبات الطاقة أو المكملات الغذائية دون معرفة المستهلك ,والإفصاح عن جميع مكونات خلطات العصائر بمختلف أنواعها.

وأكدت الهيئة أن هذه التنظيمات الجديدة تأتي سعياً إلى استمرار تميز مدينة الجبيل الصناعية بسجل خالٍ من حالات التسمم ولتحقيق مبدأ الشفافية ولتمكين المستهلك من الاطلاع على مكونات المنتج كما روعي فيها حماية المستهلكين من المخاطر الصحية ومن التعرض للغش.