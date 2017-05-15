فتح باب التسجيل إلكترونياً بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية والدراسات العليا

صراحة – محمد المحسن : أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب التسجيل إلكترونياً بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا,عبر موقع لجنة القبول والتسجيل للكلية WWW.KKMAR.GOV.SA .

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً من يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 28 / 8 / 1438هـ على مدار الـ 24 ساعة.

وبينت وزارة الحرس الوطني أنه يجب على المتقدم تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات, مشيرة إلى أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالمتقدمين إلى الرجوع لموقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني, WWW.SANG.GOV.SA, ولجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA ،لمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة .