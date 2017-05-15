مدني الباحة ينبه من سحب رعدية ممطرة على المندق

صراحة – خالد الحسين : نبه مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من توقعات بتواجد تشكيلات من السحب المنخفظة والمتوسطة الارتفاع لهذا اليوم على محافظة المندق بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتنتهي الساعة 5 عصراً.

وأهاب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية ، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، مذكرا الجميع بأن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة