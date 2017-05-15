انطلاق المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية بـ(6) جلسات علمية و(24) ورقة عمل و(18) حالة دراسية تطبيقية

صراحة – نواف العايد :يفتتح معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الثلاثاء 20 شعبان 1438هـ الموافق 16 مايو 2017م ، فعاليات “المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية” الذي تنظمه الوزارة بمشاركة 40 خبيراً من المملكة وأمريكا وكندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، وحضور أكثر من (1000) من المهتمين ومقدمي الخدمات الذكية، وتستمر أعمال المؤتمر لمدة (3) أيام.

وأوضحت الوزارة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مبادرة ” تطبيق مفاهيم المدن الذكية في المدن السعودية” وهي احدى مبادرات برنامج التحول البلدي، الذي تبنته الوزارة وأقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأحد مكونات برنامج التحول الوطني 2020 وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

وتتضمن فعاليات المؤتمر (6) جلسات علمية تقدم خلالها (24) ورقة عمل و (18) حالة دراسية، إضافة إلى تنظيم (4) ورش عمل تطبيقية تعقد خلال اليوم الثالث للمؤتمر سيتم تخصيصها للتدريب العملي وتتناول (4) مجالات تشمل التصميم الحضري الذكي ، وأهم التطبيقات الذكية، والإضاءة الذكية لبناء المدن المستدامة وأهمية البيانات المكانية في التحول الرقمي، كما تتضمن فعاليات المؤتمر حلقتي نقاش لإثراء الموضوع والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

يشهد اليوم الأول لانطلاق أعمال المؤتمر كلمة افتتاحية لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وكلمة للبروفسير ” هينج تشي كينج” يتحدث خلالها عن رؤية المدينة الذكية، يتبعها الجلسة العلمية الأولى يحت عنوان ” التخطيط الحضري الذكي” يترأسها الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل شيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن، ويطرح خلالها 4 أوراق عمل تتناول مكونات المدن الذكية في التخطيط الحضري، متطلبات التحول إلى المدن الذكية، التنمية الحضرية الذكية ودراسة نموذج تطبيقي من مدينة سونغدو الذكية بكوريا الجنوبية، التخطيط الحضري الذكي وبناء المدينة الذكية ( ينبع الصناعية نموذجاً).

أما الجلسة الثانية فيترأسها المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، وموضوعها الرئيسي ” الحاجة لوضع سياسات وطنية للمدن الذكية” يحاضر خلالها السيد “ماثياس ريدمان” مسؤول قسم المشاريع والسياسات للمدن الذكية ببروكسل –بلجيكا-، بينما تتاول ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتور ” باتريشا” الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن بكندا الحديث عن “حوكمة البيانات الذكية، وتستعرض الحالات التطبيقية نموذجين، الأول عن ” النقل الإلكتروني في دبي”، يقدمه الأستاذ ماهر أحمد رئيس وحدة التخطيط والتحول الالكتروني ببلدية دبي في دولة الامارات، والثاني عن “الأنظمة المتكاملة للمدن الذكية بدولة قطر” يقدمه المهندس فيصل الكواري الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا –شركة ميزة- بقطر.

وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر تنظم 3 جلسات علمية الجلسة الأولى يترأسها المهندس علي بن صالح آل صمع كبير المستشارين بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وموضوعها الرئيسي عن تقنيات المدن الذكية، وتناقش خلالها 4 أوراق عمل مقدمة من خبراء دوليين عن ” منصات المدينة الذكية” و” البنية التحتية الذكية والشبكات” و “الأنشطة الذكية والابتكار الرقمي” ، ” تفعيل الخدمات الذكية”، أما الجلسة الثانية تخصص لموضوع النقل الذكي ويترأسها المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض، وتتناول أوراق العمل المقدمة الحلول الذكية للنقل الحضري، أنظمة النقل الذكي، تطبيقات النقل الذكي، الابتكارات الذكية في مجال النقل الرقمي.

وتتناول الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة موضوع التمويل ونماذج الأعمال، ويطرح خلالها عدة أوراق عمل عن ” تمويل المدن الذكية”، ” أدوات تمويل مبادرات المدن الذكية”، ” تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدن الذكية”، ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وتشغيل المدن الذكية”

بينما يشهد اليوم الثالث والختامي للمؤتمر حلقات نقاش وورش عمل، في الجلسة الأولى تعقد حلقة نقاش بعنوان المدن الذكية واحتياجات المواطن، وتناقش عدة محاور منها احتياجات الشباب والمرأة في المدن الذكية، دور القطاع العام في تلبية احتياجات المواطن، أما حلقة النقاش الثانية فتكون عن المدن الذكية والفرص الوظيفية وذلك عبر عدة محاور منها تأهيل الشباب للعمل في بيئة ذكية، الوظائف المطلوبة للمدن الذكية، مساهمة الشركات الخاصة في توفير وظائف ذكية.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض لأفضل الممارسات المحلية والعالمية وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال المدن الذكية، حيث تم تخصيص مساحة للشباب لعرض مشاركاتهم واستطلاع آرائهم حيال تطلعاتهم في مجال المدن الذكية، وفي نهاية المؤتمر تقدم الجوائز والدروع للفائزين بمسابقة ” كيف تصبح مدينتك ذكية”

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المؤتمر إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudismartcities.net