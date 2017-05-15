الأمير خالد الفيصل يرعى انطلاقة فعاليات ملتقى سفراء نبراس الأول “الأدوار وحدود المسؤولية” بمكة المكرمة

صراحة – فيصل القحطاني : رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, حفل انطلاقة فعاليات ملتقى سفراء نبراس الأول الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بعنوان “الأدوار وحدود المسؤولية”, بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة الملك عبد العزيز ووزارات الصحة، الثقافة والإعلام الحج والعمرة والهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة مكة المكرمة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك), لتسليط الضوء على الدور الشرعي والأمني والطبي والإعلامي والرياضي في الوقاية من المخدرات وذلك استمراراً لتفعيل البرامج المعتمدة من المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس الذي يحظى باهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبمبادرة سخية من شركة سابك. وفور وصول سموه, أطلع على المعرض المصاحب للملتقى . ثم بدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم , عقب ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات بعنوان “الدائرة المغلقة”, ثم فيلماً وثائقياً عن إنجازات “نبراس” وبرامجها المختلفة. إثر ذلك ألقى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف, كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته لهذا الملتقى الأول لسفراء المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”, الذي يضم نخبةً من السفراء الوطنيين من المختصين في مختلف المجالات الشرعية والأمنية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والرياضية ليشاركوا في حماية المجتمع والشباب والأجيال القادمة ووقايتهم من آفة المخدرات، والوصول إلى أفضل الطرق لنقل الرسالة ومضمون الأمانة التوعوية والتثقيفية للمجتمع ضد هذه الآفةِ. ونوه بما يقدِّمه هذا الوطنُ المعطاءُ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله -, من أجل راحة ورفاهية أبنائه وحمايتهم ويتجسد ذلك في حرصهم على حماية شباب ومجتمع هذا الكيان من الانحرافات وويلات المخدرات، لينعموا بالأمن ورغد العيش. وأكد أنه أنه رغم الجهود الأمنية والجمركية فقد جاء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لرسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير العمل الأمني والوقائي والعلاجي والتأهيلي وتوحيد الجهود، والإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي للحد من مشكلة المخدرات, مشيراً إلى أنه انبثق من هذه اللجنة, المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” بشراكةٍ مع الجهات الحكومية والأهلية كافة، حيث تم بفضلٍ من الله، إطلاقُ هذا المشروع من قبل سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ في عام 1436 هـ، ليشمل ببرامجه وفعالياته جميع مناطق ومحافظات ومراكز ومنافذ المملكة، كما جاء ليوحد الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة. وأوضح أن المشروع حقق ولله الحمد خلال عامين العديد من الإنجازات من أهمها إنهاء الخطة التطويرية للعمل الأمني في جميع الأجهزة الأمنية والجمركية وإنجاز مشروع نبراس 59 ملتقىً تعريفياً وعلمياً في مناطق المملكة ومحافظاتها وكذلك اعتماد دبلوم جامعي للوقاية من المخدرات واعتماد المناهج الدراسية إلى جانب اعتماد كتاب جامعي سيتم تطبيقه في الجامعات كافة واعتماد برنامج الزمالة الطبي في كليات الطب وإنشاء أكاديمية نبراس للتدريب الإلكتروني وإنشاء مركز استشارات الإدمان 1955 وأيضا اعتماد إنشاء جمعية نبراس للعلاج والتأهيل وبدء العمل في إنشاء مستشفيات لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وعقد شراكة مع أكثر من 28 جهة ما بين وزارة وهيئة وشركة وتنفيذ البرنامج التدريبي (بناء القدرات الوطنية) بدءاً من الأطفال بنين وبنات، مروراً بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والأطباء والطبيبات، والأئمة والخطباء والدعاة والمختصين من الضباط والمفتشين والموظفين في بيئات العمل.

بعد ذلك تم عرض فيلم عن تهريب المخدرات, ثم شاهد الجميع فيلما علميا عن أضرار الزناكس والتراما دول. بعدها ألقى مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني, كلمة نوه فيها بما تلقاه الأجهزة الأمنية من إشادة كريمة من مجلس الوزراء على جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات وتحقيق العديد من الضربات الاستباقية ضد عصابات التهريب والترويج داخل البلاد وخارجها, لافتا إلى أن أجهزة الدولة تسعى إلى القضاء على المخدرات ضمن إطار المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” الذي تنفذه المديرية العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الشريكة في المشروع ونخبة من الشخصيات المؤثرة ورموز المجتمع في شتى المجالات الدينية والعلمية والإعلامية والرياضية . عقب ذلك ألقيت كلمة السفراء ألقاها نيابة عنهم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, حمد الله فيها على ما منَ به علينا من نعم جمة, وقال إن الجميع أتى في هذا الملتقى لنؤكد أننا سفراء للدين والوطن وخدمتهما في كل مجال من المجالات, مؤكداً أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل . وأوضح معاليه أن مصلحة حفظ العقل تأتي من أعظم المصالح والمقاصد الشرعية مؤكدا أن مكافحة المخدرات تشمل هذه المقاصد الخمسة كلها, لافتاً إلى أن أعداء الإسلام وعلى مر التاريخ لا تترك هذه الأمة على حالها حيث يسعون إلى زعزعة أمنها الشامل وأمن عقول شبابها مما يستلزم من الجميع توحيد الجهود والقيام بالجوانب العلاجية والوقائية والتوعية واستثمار الإعلام والإعلام الجديد في محاربة آفة المخدرات, سائلا الله أن يحفظ هذه البلاد وشبابها وأن يديم عليها أمنها ورخائها في ظل قيادتها الرشيدة . وفي ختام الحفل, قلد سمو أمير منطقة مكة المكرمة, معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ولاعب الهلال محمد الشلهوب وشاح وبطاقة سفير نبراس نظير الجهود التي بذلوها في وقاية المجتمع من أخطار المخدرات , ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه وسفراء نبرس بعد ذلك تسلم سمو الأمير خالد الفيصل, هدية تذكارية بهذه مناسبة . إثر ذلك انطلقت فعاليات الملتقى بعقد ثلاث جلسات حيث نوقش في الجلسة الأولى موضوع ” الدور الشرعي في الوقاية من المخدرات ” شارك فيها معالي الشيخ الدكتور عادل الشدي وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العبيد وفضيلة الشيخ خلف المطلق فيما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة موضوع ” الدور الأمني والإعلامي في الوقاية من المخدرات شارك فيها اللواء أحمد الزهراني واللواء سعد الخليوي والأستاذ خالد المالك, أما الجلسة الثالثة فتناولت موضوع “الدور الطبي في الوقاية من المخدرات ” شارك فيها الدكتور فهد الخضيري والدكتور أسامة الإبراهيم والدكتور عبدالله الشرقي .