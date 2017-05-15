قائد قوات أمن المنشآت يدشن الحملة التعريفية بأنظمة القوات

صراحة – خالد الحسين : دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري, الحملة التعريفية بأنظمة القوات التي تهدف إلى تعريف منسوبي القوات بالخدمات المقدمة لهم من خلال بوابة القوات للخدمات الإلكترونية التي تعد الخطوة الأولى لتحول القوات من التعاملات الورقية إلى تعاملات الحكومة الإلكترونية تحقيقاً لرؤية 2030, بحضور نائب قائد القوات اللواء حميد بن محمد الجحدلي.

وعبر اللواء الجباري نيابة عن منسوبي القوات عن فخره واعتزازه بتدشين الحملة التعريفية, مشدداً على ضرورة بذل كل ما من شأنه تسهيل الخدمات لمنسوبي القوات، وأن هذا التحول الإلكتروني يمثل رؤية القيادة الرشيدة .