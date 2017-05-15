افتتاح المرحلة النهائية من مشروع ربط طريق الرين خميس مشيط وتثليث

صراحة – نواف العايد :أعلنت إدارة المرور في محافظة بيشة عن الإنتهاء من المرحلة النهائية من مشروع ربط طريق الرين – خميس مشيط – تثليث, حيث تم إطلاق حركة السير بالموقع بعد التأكد من تطبيق المواصفات الهندسية والمرورية كافة.

وكان مدير شعبة مرور محافظة بيشه العقيد مناحي السبيعي يرافقه مدير إدارة الطرق والنقل المهندس علي عسيري، قد تفقد المرحلة النهائية لمشروع ربط طريق الرين – خميس مشيط – تثليث, حيث جرى فتح حركة السير بالموقع بعد التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة كافة وتوفر وسائل السلامة بالموقع.

وأكد العقيد السبيعي أنه بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في محافظة بيشة تم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بسلامة مشروع الربط التي نفذته وزارة النقل, مبيناً أن الخطة أخذت الاعتبارات كافة في سلامة السالكين للطريق.

وقدم العقيد السبيعي شكره وتقديره لمحافظ بيشه محمد بن سعيد بن سبرة على متابعته المستمرة وإشرافه على جميع مراحل المشروع, معرباً عن سعادته وشكره للقائمين على إدارة الطرق والنقل على جهودهم الجبارة في إنجاز المشروع وإلى جميع الجهات التي تولت الإشراف على سير العمل بالمشروع .