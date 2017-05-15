تعليم الحدود الشمالية يعتمد توجيه معلمي الرياضيات الجدد المعينين بالمنطقة

صراحة – محمد المحسن : اعتمد المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حامد الهديب اليوم, توجيه عدد من المعلمين المعينين من خريجي تخصص الرياضيات على وظائف تعليمية، بمدارس المنطقة للعام الدراسي 1437/1438هـ .

وأكد الهديب على المعلمين الحرص على سرعة المباشرة بمدارسهم لما لذلك مستقبلاً من تأثير في حركة النقل، والرجوع إلى تعميم توجيههم المرسل إلى مدارسهم والإطلاع على تعليمات احتساب المباشرة .

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد بن عبدالله السليم, أن عملية توجيه المعلمين على المدارس روعي فيها الاحتياج وتحقيق الرغبات ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق, متمنياً لجميع المعلمين المعينين التوفيق والسداد وأن يعينهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.