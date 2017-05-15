(نبراس) يُطلق برنامج (قيم الطفولة مع باسم وبسمة) الذي يستهدف 1300طفل وطفله

صراحة – فيصل القحطاني : يُطلق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) غداً الثلاثاء وتزامنا مع بدء الإجازة الصيفية، “برنامج “قيم الطفولة مع باسم وبسمة” التابع لبرنامج الأسرة والطفل، الذي ينفذ في مختلف مناطق المملكة مستهدفاً 1300طفل وطفله، ويستمر لمدة 3 أيام .

وأوضحت مديرة إدارة البرامج النسائية في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء الفريح أن برنامج “قيم الطفولة مع باسم وبسمة” يستقطب الأطفال من عمر 6-10 سنوات، وذلك لاستثمار أوقات فراغهم في الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بشكل علمي و ترفيهي وجذاب ، من خلال طرح (12) من القيم والمهارات المعرفية والوجدانية والسلوكية بالإضافة الى القيم الأخلاقية والاجتماعية والجمالية والعقلية …) التي تسهم في تعزيز عوامل الحماية لدى الأطفال ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.

وأكدت الفريح أن البرنامج التثقيفي المتخصص للأطفال يعد الدعامة الأساسية لغرس القيم المختلفة لدى الاطفال لتنشئة جيل إسلامي واع ومتواكب مع تحديات العصر الحديث ، مشيرة إلى إنه سوف ينطلق في جميع مناطق المملكة.

الجدير بالذكر بأن البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بشراكة مع كافة الجهات والأفراد والمؤسسات وبمبادرة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك من خلال ثمانية برامج حيوية تستمر طوال العام.