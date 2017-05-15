هيئة المواصفات تعلن النتيجة النهائية لوظائف البنود

صراحة – محمد المحسن : أعلنت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة النتيجة النهائية لوظائف البنود التي أعلنت عنها خلال الفترة 22 – 6 إلى 2-7 1438هـ .

ودعت الهيئة المتقدمين والمتقدمات الذين أجروا مقابلات شخصية لزيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa لمعرفة أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الهيئة أن على المرشحين مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالمقر الرئيسي بالرياض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان حتى يتم إنهاء إجراءات التعيين مصطحبين معهم صورة واضحة من المؤهلات العلمية وصورتين شخصية .