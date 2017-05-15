اغلاق مقاهٍ ومركز تسوق وترفيه في أبها مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية

صراحة – محمد المحسن : أغلقت أمانة منطقة عسير اليوم مقاهٍ ومركز تسوق وترفيه في أبها مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأبان مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز الرمثي أن الحملة التي نفذتها الأمانة أسفرت عن إغلاق 10 مقاهي في أبها مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، لافتاً النظر إلى أن هذه المقاهي سبق وأن أنذر أصحابها لتصحيح أوضاعها والبحث عن مواقع جديدة بعيدة عن التجمعات السكنية، تبعا للأنظمة والتعليمات المرعية، إضافة إلى عدم حمل العاملين فيها رخص عمل نظامية، مشيراً إلى أن النظام سيطبق بحزم على جميع المقاهي وستواصل الأمانة إغلاق أي مقهى مخالف للاشتراطات البلدية.

وأبان الرمثي أن الفريق المكلف بتنفيذ الحملة أغلق مركز تسوق وترفيه يقع على الحزام الدائري بأبها، لمخالفة مالكه الأنظمة، بعد جلبه حيوانات مفترسة ووضعها في موقعٍ داخل المركز غير مهيأ للسيطرة على هذه الحيوانات الخطرة على حياة زوار المركز.