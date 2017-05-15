ضبط (١٣) مصنع خمر خلال حملة أمنية في مدينة أبها وضواحيها

صراحة – خالد الحسين : نفّذت شرطة منطقة عسير ممثلة في قوة المهمات والواجبات الخاصة مؤخراً, حملة أمنية في مدينة أبها وضواحيها وخميس مشيط وبني مالك ومركز السودة وقرى العكاس والمحارث وغاوة والشبارقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة عسير الرائد زيد بن محمد القحطاني, أن الحملة الأمنية أسفرت عن ضبط ومداهمة مواقع ترويج المخدرات والمسكرات وضبط المروجين, والقبض على (٨) أشخاص من الجنسية الإفريقية والجنسية الآسيوية, وضبط (١٣) مصنع خمر, و(٣٣) عبوة من الخمر, و(٦٩) برميل مملوء بالمسكر المصنع محلياً, و(٣١) حبة كبتاجون, إلى جانب القبض على (٤) أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بترويج مادة التنباك وضبط بحوزتهم (٣٠) كيس, والقبض على (٣) سيارات، وبتفتيشها تم ضبط (٣١) حزمة من القات المخدر.

وأكد الرائد القحطاني, استمرار الحملات الأمنية والجولات الميدانية التي تنفذها قوة المهمات والواجبات الخاصة بمراكز الشرط في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.