تعليم مكة ينهي تسجيل الطلاب المتوقع استحقاقهم لإعانة تكافل للعام الدراسي القادم

صراحة – نواف العايد : انهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تسجيل الطلاب المتوقع استحقاقهم لإعانة تكافل للعام الدراسي القادم، بنسبة إنجاز بلغت ١٠٠٪‏.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين رفعت بياناتهم على النظام الآلي ٢٢١٣١ طالبا وطالبة في ٨٥٥ مدرسة، ومن المنتظر أن تقوم المؤسسة بالتحقق من هذه البيانات لدى عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تمهيدًا لاعتماد أسماء المستفيدين وضخ الإعانات لهم مطلع العام القادم .

وأفاد مديرة إدارة التوجيه والإرشاد خالد الغامدي أن الطالب والطالبة المستفيد من البرنامج سيحصل على إعانة فصلية بواقع ٥٠٠ ريال لكل فصل دراسي، تصرف في البرامج الثلاثة التالية: وجبتي، حقيبتي، كسوتي، لافتا الانتباه إلى أن عدد الطلاب الطالبات المستفيدين لهذا العام بلغ نحو ١٢٤٨٩ طالباً وطالبة في ٨٤٧ مدرسة، حيث بلغ ما صرف خلال الفصلين ١٢٤٨٩٠٠٠ ريال.