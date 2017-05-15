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15 مايو, 2017   2576

منتخب السلة يختتم استعداداته لمنافسات دورة الألعاب الإسلامية ” باكو 2017 “

السلة

صراحة – نواف العايد : اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداداته للمشاركة في منافسات كرة السلة 3 × 3 ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو .
وستغادر بعثة الأخضر غداً إلى باكو بعد أن أقامت معسكراً في تركيا يمثل المرحلة الأخيرة من التحضيرات بإشراف المدرب اليوناني ستجليان جياتزو جلو ، حيث خاض المنتخب في تلك المعسكر 7 مباريات ودية أمام نخبة من الفرق التركية المحترفة.
وسيستكمل منتخب السلة إعداده في باكو بتدريبات صباحية ومسائية، حيث يستهل مشاركته يوم الخميس القادم بمواجهة المنتخبان التركمنستاني و الباكستاني .

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