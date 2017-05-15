أخضر كرة الماء يكسب أندونيسيا في “باكو2017”

صراحة – نواف العايد : كسب المنتخب السعودي لكرة الماء نظيره الإندونيسي بنتيجة 12-6 ، خلال مواجهتهما اليوم في الجولة الثانية لمنافسات كرة الماء في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو .

وجاء فوز الأخضر السعودي مستوى ونتيجة رغم تقدم إندونيسيا في الربع الأول بهدفين لهدف ، قبل أن يعدل المنتخب السعودي النتيجة في الربع الثاني إلى 4-3 ، ثم تقدم في نهاية الربع الثالث 9-5 لينهي الربع الأخير بفوز مستحق بنتيجة 12-6.

وفي منافسات السباحة حل السباح السعودي يوسف بوعريش في المركز الثالث عشر في الدور نصف النهائي لسباق 50م حرة بزمن 24.46 ثانية ، فيما جاء زميله محمد العتيبي في المركز الحادي عشر في نصف نهائي سباق 100م صدر بزمن 1.06.02 دقيقة.

وجاء الرباع السعودي محمود آل حميد بالمركز السادس في منافسات رفع الأثقال لوزن 69كجم ، فيما اختتم المنتخب السعودي للجودو مشاركته في الدورة بحصوله على المركز الخامس في منافسات الفرق بعد أن خسر في التصفيات من الجزائر ، ثم خسر في دور الترضية من أوزباكستان.

وحل الرامي عطالله العنزي في المركز الخامس في نهائي مسابقة المسدس الحر 50م في إطار منافسات الرماية ، فيما انهى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة مشاركته بالدورة بخسارة ثالثة تلقاها من نظيره الكاميروني بثلاثة اهداف دون مقابل.