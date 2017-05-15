نائب وزير الداخلية : الأمير نايف بن عبدالعزيز كان يرى الأمن والاستقرار أمانة ومن الواجبات الوطنية

صراحة – واس : أكد معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان أن الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ كان يرى الأمن والاستقرار أمانة ومن الواجبات الوطنية ، مبيناً أن سموه ـ رحمه الله ـ كان يؤكد بكل يقين وحزم وصرامة وصراحة أنه لن يتسامح أو يتساهل مع أي شخص تسول له نفسه النيل من نعمة الأمن والاستقرار حرصاً منه على حقوق المواطنين وكرامتهم .

وتطرق معاليه في الجلسة الأولى من البرنامج العلمي للفعاليات المصاحبة لمعرض ” نايف القيم ” الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تحت عنوان ( قيم الأمير نايف في بناء الأمن الداخلي ) إلى الأمور التي كان يوليها سموّه جلّ اهتمامه في المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في المملكة .

وأضاف يقول : كان الأمير نايف حازماً شجاعاً متعهداً بذلك طيلة حياته لتوفير سبل نجاح مواسم الحج وتوفير الراحة والأمان والأمن .

ونقل معالي الأستاذ الربيعان جانباً من صفاته ـ رحمه الله ـ مشيراً إلى أن من صفاته العدل والتواضع والحكمة والحزم والتأني .

وأشار معالي نائب وزير الداخلية إلى اهتمام سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بالشهداء وذويهم واهتمامه الشخصي بهم ، مثنياً على شجاعة الجندي السعودي بكلمات تؤكد دعمه واهتمامه لهم ، مبيناً أنه في عهده رحمه الله تم تكريم الشهداء بالترقيات والأوسمة واستضافة أسرهم في فريضة الحج كل عام .