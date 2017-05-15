غدًا .. 10 مواجهات للمنتخبات السعودية فى دورة “باكو 2017”

صراحة – الرياض : يفتتح غداً المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركاته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في باكو ، بمشاركة علي عسيري في وزن 54 كجم وحمد المبروك في وزن 58كجم ، فيما تنطلق منافسات ألعاب القوى التي يبحث من خلالها المنتخب السعودي لتحقيق عدد من الميداليات .

وفي منافسات الأثقال يتواجد الرباع إسماعيل آل صويلح في منافسات وزن 77كجم ، فيما يبحث خليل الحمقان عن إحدى ميداليات وزن 85 كجم ، وسيدخل الرباع جعفر المدرهم في تصفيات وزن 94كجم ، كما تنطلق منافسات الرماية بمشاركة الرماة عبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي وعبدالعزيز العنزي في مسابقة البندقية للأوضاع الثلاثة ، فيما يشارك الرماة عطالله العنزي وسفر الدوسري ومحمد العمري في منافسات مسابقة المسدس الهوائي 10م ، ويسبقها مشاركة الثلاثي سعيد المطيري وماجد التميمي وسعد الدوسري في مسابقة رمي الشوزن أطباق السكيت ، وأخيراً تنطلق منافسات الفردي والزوجي للتنس بمشاركة ثنائي الأخضر فهد السعد وسعود الحقباني.