بلدية الخرج تنفذ حملة رقابية على مواقع للباعة الجائلين فى السيح

صراحة – محمد المحسن : ‏نفذت إدارة الأسواق العامة في بلدية الخرج اليوم حملة رقابية مكثفة على مواقع إنتشار الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح ، والباعة الذين يستغلون الأرصفة لعرض مبيعاتهم.

‏وتم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية ،منها ما يزيد عن 800 كغم من البطيخ ، وأكثر من 600 كغم من الخضروات والمحاصيل الزراعية ، وتم تسليمها لجمعية البر الخيرية بالسيح .

‏وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الغرامة اللازمة بحق مختلف المخالفات المضبوطة ، لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والبيع في مواقع ملوثة وغير خاضعة لإي إشتراطات صحية.

‏ وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.