امريكا تدعو روسيا والصين لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

صراحة – وكالات : دعت الولايات المتحدة روسيا والصين إلى بذل أقصى الممكن للتأثير على كوريا الشمالية مع العقوبات، مؤكدة أن سلوك بيونغ يانغ يهدد الحلفاء وكذلك الصين والاتحاد الروسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر: “ليس هناك شك في أن كوريا الشمالية لا تزال تهدد الولايات المتحدة وحليفتينا اليابان وكوريا الجنوبية، وجيرانهما بمن فيهم الصين وروسيا”.

وأضاف سبايسر: ” نحن نحث الجميع في المنطقة، وخاصة الصين وروسيا، على فعل كل ما هو ممكن، فيما يخص العقوبات، للمساعدة بذلك في تسوية الوضع في شبه الجزيرة (الكورية) وعودة الاستقرار لها”.

وكانت كوريا الشمالية أجرت صباح الأحد الماضي بالتوقيت المحلي، تجربة صاروخ باليستي، بالقرب من مدينة كوسون على الساحل الغربي من البلاد.

وأعلنت كوريا الشمالية اليوم، نجاح تجربتها الصاروخية، محذرة الولايات المتحدة من أن أراضيها باتت في متناول أسلحة بيونغ يانغ.

وعلى إثر التجربة، أعلن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة الثلاثاء 16 مايو، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة، بطلب من الولايات المتحدة واليابان.