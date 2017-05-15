الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

صراحة – وكالات : صرح وزير الخارجية البولندي، فيتولد فاشيكوفسكي، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، بأن معظم المجتمعين ارتأوا تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية البولندي للصحفيين بهذا الصدد:” قرار تمديد العقوبات ضد روسيا كان بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات مينسك…لم يتبق شيئ لمناقشته”.

واعتاد القادة الغربيون سواءً في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية ربط تنفيذ اتفاقيات مينسك برفع العقوبات التي فرضت من قبلهم ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

من جانبها أكدت موسكو أن من مصلحة روسيا تنفيذ جميع اتفاقات مينسك الرامية لحل الأزمة الأوكرانية واستتباب الأمن على حدودها الغربية.