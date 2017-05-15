رئيس فرنسا يدعو إلى إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي

صراحة – وكالات : أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عبر مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن ملف اللاجئين يؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي في فرنسا.

وقال ماكرون الذي وصل إلى ألمانيا في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب الرئاسي، إن “الشعب الفرنسي ذكرنا في السابع من مايو الماضي أثناء الانتخابات الرئاسية بأنه من الضروري إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي”.

وأكد ماكرون وميركل ضرورة النهوض بأوروبا وتعزيز قوتها واقتصادها وإجراء إصلاحات على نطاق واسع.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أن أوروبا قوية بقوة فرنسا وألمانيا، قائلة: “أوروبا تنجح بنجاح فرنسا وألمانيا.. ، سنعزز تعاوننا الثنائي وسنبدأ دينامية جديدة”.

وأشارت ميركل، إلى أن برلين وباريس تعتزمان إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، من خلال العمل معا على مواضيع الشأن الداخلي الأوروبي لدعم سياسة منطقة اليورو والأمن.

وقال المستشارة الألمانية: “تحدثنا على وجه التحديد، حول مواضيع ثلاثة كبرى، وتابعنا الحديث خلال الغداء، عن تلك التي نريد أن نتعاون فيها.. أولا، عن الموضوعات الأوروبية الملحة.. نظام اللجوء الأوروبي الجديد ونظام المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية.. ثانيا، اتفقنا على مشروع تطوير جديد لعلاقاتنا الثنائية.. نحن يمكن أن نعطيه ديناميكية جديدة”.