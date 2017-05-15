الذهب يرتفع بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

صراحة – وكالات : ارتفع الذهب يوم الاثنين مع تنامي الطلب على المعدن نتيجة للتوترات السياسية الأمريكية والتجربة الصاروخية الناجحة لكوريا الشمالية والهجمات الالكترونية واسع النطاق في حين دفعت بيانات أمريكية أضعف من التوقعات الدولار وعائدات السندات للهبوط.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1231.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1101 بتوقيت جرينتش ليصبح في سبيله لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجل أقل مستوى في ثمانية أسابيع الأسبوع الماضي عند 1213.81 دولار للأوقية.

وفي العقود الأمريكية الآجلة ارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1231.20 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.62 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 929.25 دولار مسجلا زيادة أربعة بالمئة من أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر 889.1 دولار المسجل في الرابع من مايو أيار.

وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 811.5 دولار للأوقية.