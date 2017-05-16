حالة الطقس : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة تبوك .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .