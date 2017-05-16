أمانة الجوف تدعو 32 مستثمرًا إلى مراجعة الأمانة وتحديث بيناتهم

صراحة – خالد الحسين : دعت أمانة منطقة الجوف السادة المستثمرين إلى مراجعة الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للاستثمارات وذلك لتحديث بيناتهم الخاصة والمرفق أسماؤهم سرعة المراجعة وإكمال المستندات الخاصة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان :
* والمستثمرين المطلوب مراجعتهم للأمانة هم :
1/ ابراهيم عثمان الخطيب
2/ سليمان صالح المهيلب
3/ وليد هزاع ابا الروس
4/ جمال برغش التمياط
5/ تركي حسين القحطاني
6/ عبدالله غانم الصواء
7/سدافكو الشركه السعوديه لمنتجات الألبان
8/عبدالرحمن فهد الدبك
9/عبدالعزيز بسام البلوي
10/ ماجد سلامه الصيعري
11/ عليان حسيان الرويلي
12/علي رشيد الرشيد
13/ موضي ابراهيم المرشود
14/ منيفه مهنا الرويلي
15/خالد سعود الدلبه
16/محمد هلال السياط
17/محمد علي السويلم
18/ناصر قادر ال عروج
19/ عبدالعزيز سليم الذياب
20/محمد حويل الرويلي
21/ دخيل ابراهيم الدخيل الله
22/عبدالعزيز انور العناد
23/عقلا مزهد الرويلي
24/ عبدالله منيف الغالي
25/ احمد صبر الوري
26/خالد حمد النصيري
27/ نوره صالح الخليل
28/منصور شطي الرويلي
29/مكمي مناحي الرويلي
30/عبدالعزيز سالم الرويلي
31/ سعد رحيل الشراري
32/ محمد احمد محارب السرحاني