أمانة الجوف تدعو 32 مستثمرًا إلى مراجعة الأمانة وتحديث بيناتهم

صراحة – خالد الحسين : دعت أمانة منطقة الجوف السادة المستثمرين إلى مراجعة الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للاستثمارات وذلك لتحديث بيناتهم الخاصة والمرفق أسماؤهم سرعة المراجعة وإكمال المستندات الخاصة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان :

* والمستثمرين المطلوب مراجعتهم للأمانة هم :

1/ ابراهيم عثمان الخطيب

2/ سليمان صالح المهيلب

3/ وليد هزاع ابا الروس

4/ جمال برغش التمياط

5/ تركي حسين القحطاني

6/ عبدالله غانم الصواء

7/سدافكو الشركه السعوديه لمنتجات الألبان

8/عبدالرحمن فهد الدبك

9/عبدالعزيز بسام البلوي

10/ ماجد سلامه الصيعري

11/ عليان حسيان الرويلي

12/علي رشيد الرشيد

13/ موضي ابراهيم المرشود

14/ منيفه مهنا الرويلي

15/خالد سعود الدلبه

16/محمد هلال السياط

17/محمد علي السويلم

18/ناصر قادر ال عروج

19/ عبدالعزيز سليم الذياب

20/محمد حويل الرويلي

21/ دخيل ابراهيم الدخيل الله

22/عبدالعزيز انور العناد

23/عقلا مزهد الرويلي

24/ عبدالله منيف الغالي

25/ احمد صبر الوري

26/خالد حمد النصيري

27/ نوره صالح الخليل

28/منصور شطي الرويلي

29/مكمي مناحي الرويلي

30/عبدالعزيز سالم الرويلي

31/ سعد رحيل الشراري

32/ محمد احمد محارب السرحاني