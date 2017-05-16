ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج

صراحة – وكالات : ارتفع النفط يوم الثلاثاء مواصلا مكاسبه بعد إعلان السعودية وروسيا أكبر منتجين للخام سعيهما لتمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج حتى نهاية مارس آذار 2018 وهو الأمر الذي لقي قبولا من منتجين آخرين.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش بارتفاع 25 سنتا أو 0.5 في المئة عن سعر الإغلاق يوم الاثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 24 سنتا ما يعادل 0.5 في المئة إلى 49.09 دولار للبرميل.

ومن أجل كبح تخمة المعروض قالت السعودية وروسيا يوم الاثنين إنهما اتفقتا على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإمدادات بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر حتى نهاية مارس آذار 2018.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق يوم الثلاثاء إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس آذار 2018.