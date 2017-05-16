محاضرات بمركز الدعوة والإرشاد بالباحة

صراحة-واس:ينظّم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة يوم غد محاضرات توعوية في عدد من المراكز بمنطقة الباحة ،ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام.

ويتضمن البرنامج محاضرة توعوية بجامع الملك فهد بالمخواة بعنوان “تأملات في سورة الحجرات” يلقيها الدكتور حامد مسفر غربان ومحاضرة بالقسمة في القرى بعنوان “الاخلاص في العمل” يلقيها عبدالعزيز عبدالله سعيد.

كما يتضمن البرنامج محاضرة بجامع ابو هريرة بالقرى بعنوان “وقفات مع حديث صدقة جارية أوعمل ينتفع بع به أو ولد صالح يدعو له” يلقيها عبدالله جابر القرني ومحاضرة بجامع الحسيكي بناوان بعنوان “شرح كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي” يلقيها فضيلة رئيس محكمة المندق الشخ ماجد مراوي،إضافة إلى محاضرة بمكتب بني حسن بعنوان “حل المشكلات الأسرية” يلقيها أحمد بن حسن الزهراني.