خادم الحرمين الشريفين يرعى الخميس القادم المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم بين فريقي الأهلي والهلال

صراحة-واس:يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك لكرة القدم التي ستقام بين فريقي الأهلي والهلال مساء يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ الموافق 18 / 5 / 2017م على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة التي تأتي تجسيداً حقيقياً لما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من دعم واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تعد خير تتويج للموسم الرياضي الحالي، متمنياً التوفيق للفريقين وتقديم ما يليق بهذه المناسبة الغالية على الجميع .