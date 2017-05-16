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16 مايو, 2017   3082

بدء استقبال طلبات النقل الداخلي بتعليم جدة

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صراحة-جدة:أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة, فتح نظام تسجيل رغبات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجاري , من خلال التسجيل عبر الحساب الشخصي للمعلمين في نظام نور .
وأوضحت الإدارة أن النظام سيُتيح لراغبي النقل بإدخال عشرين رغبة كحد أقصى , في حين يُمكن للمعلم الذي تقدم لحركة النقل الخارجي الدخول كذلك في حركة النقل الداخلي , وحذف رغباته في حال نقله ضمن حركة النقل الخارجي, مشيرة إلى أن المنقولين خارجيا إلى أحد قطاعات جدة سيتيح لهم النظام بعد صدور الحركة تسجيل رغباتهم في النقل الداخلي وسيتم إبلاغهم بآليتها في حينه .
وسيتم إغلاق نظام تسجيل رغبات النقل الداخلي في برنامج نور يوم الثلاثاء الـ ٢٧ من شهر شعبان الجاري ولن يتم النظر بعد هذا التاريخ في طلبات تسجيل الرغبات , أو تعديلها , أو حذفها , أو حتى الانسحاب من الحركة بعد إغلاق النظام .

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