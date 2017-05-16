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16 مايو, 2017   2921

أمانة تبوك و هيئة السياحة يبحثان تهيئة المواقع خلال الاجازة

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صراحة-تبوك:عقدت أمانة منطقة تبوك أمس اجتماعاً تنسيقياً مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة،برئاسة أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان وحضور مدير فرع الهيئة المهندس فهد الحميدي، وذلك بمقر الأمانة .
وقدم المدير التنفيذي لقسم السياحة بفرع الهيئة المهندس ناصر الطويلعي عرضاً مرئياً عن الجهود التي بذلت سابقاً بتعاون الأمانة والبلديات التابعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير عدد من المناطق التاريخية والمواقع ذات الأهمية السياحية في منطقة تبوك،مستعرضاً الجهود التي قامت بها الهيئة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات الماضية ومنها المهرجان الرئيسي بمنطقة تبوك ” مهرجان الورود والفاكهة “.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون والشراكة المستقبلية بين الأمانة والهيئة .
وبين أمين منطقة تبوك، أن الأمانة قامت بتهيئة المواقع داخل المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء لتنظيم الفعاليات والبرامج الترفيهية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية والهيئة العامة للترفيه والغرفة التجارية الصناعية خلال الاجازة الصيفية ،مشيراً إلى أنه تم توفير المستلزمات اللازمة للحدائق من كراسي وألعاب للأطفال وألعاب رياضية وتكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة وتخصيص فرق صيانة على مدار الساعة إلى جانب تهيئة الساحات العامة وتخصيص مواقع استثمارية مؤقتة تتيح للشباب
العمل خلال فترة الصيف .

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