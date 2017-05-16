محاضرات توعوية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, عدداّ من الدروس والمحاضرات التوعوية في جامع الراجحي بحي النسيم في مكة المكرمة خلال الفترة من 30 /8 – 29 / 9 / 1438هـ

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري, أن أولى هذه المحاضرات ستكوم يوم الجمعة 30 /8 بعنوان ( من وحي رمضان ) يلقيها سعيد بن مسفر بعد صلاة المغرب, ويلقي نواف الحارثي خلال الفترة 1 – 5 / 9 بعد صلاة الفجر, درسا بعنوان ( مجالس تدبرية في آيات القران الكريم من خلال تفسير ابن كثير ), كما يلقي محمد الصبحي بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( فرحة مؤمن ) , ويلقي نواف خياط يوم الأحد 2 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( رمضان فرصة للتغيير ), فيما يلقي نواف الحارثي يوم الإثنين 3 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( القرآن و أثره في تهذيب النفوس ) .

وأبان أنه ستقام يوم الثلاثاء 4 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( مدرسة الأخلاق ), يلقيها محمد الحمد, ويوم الأربعاء 5 /9 يلقي حامد القحطاني محاضرة بعنوان ( الصلاة في رمضان ) بعد صلاة المغرب, كما يلقي أحمد الفريح درس بعنوان ( مجالس تدبرية في آيات القران الكريم من خلال تفسير ابن كثير ) في الفترة 6 – 10 / 9 بعد صلاة الفجر,فيما يلقي فالح السفياني يوم الخميس 6 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى ( وما رب العالمين ),وتقام يوم الجمعة 7 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( وما قدرو الله حق قدره ) يلقيها خالد بابطين, ويوم السبت 8 /9 يلقي يوسف الباحوث محاضرة بعنوان ( فضائل الأعمال في رمضان ) بعد صلاة المغرب, في حين يلقي عادل الثبيتي يوم الأحد 9 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( أثر المنكرات على الأفراد و المجتمعات ) .

وأفاد أن البرنامج يتضمن محاضرة لراشد الشهري يوم الإثنين 10 /9 بعنوان ( سورة ق بين الوعد و الوعيد ) بعد صلاة المغرب, ويوم الثلاثاء 11 /9 يلقي حمد الحريقي محاضرة بعنوان ( نسائم الرحمة ) بعد صلاة المغرب, ويلقي عابد الخطابي يوم الأربعاء 12 /9 بعد صلاة المغرب, محاضرة بعنوان ( شرح قول الرسول صل الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن) , فيما يلقي سعد العتيق محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) يوم الجمعة 14 /9 بعد صلاة المغرب.

كما يلقي يوم السبت 15 /9 سعد الحجري بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ), ويوم الأحد 16 /9 يلقي سلمان الجاسر بعد صلاة الفجر درسا بعنوان ( مجالس تدبرية في آيات القران الكريم من خلال تفسير ابن كثير ), وفي نفس اليوم يلقي بدر السلمي محاضرة بعنوان ( أهمة الأمن في المجتمع ) بعد صلاة العصر .

وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع،أنه تقام يوم الإثنين 17 /9 محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى ) بعد صلاة المغرب يلقيها موفق الغامدي, ويلقي عبدالله العسكر يوم الثلاثاء 18 /9 بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان شرح قوله تعالى ( و الصابرين على ما أصابهم ) قبل صلاة العشاء بنصف ساعة, وفي يوم الأربعاء 19 /9 تقام محاضرة بعنوان ( استثمار العشر الأواخر ) يلقيها يوسف مغربي بعد صلاة المغرب.

أما في يوم الخميس 20 /9 فيلقي عبدالله السويلم بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ( و أقبلت العشر ), ويلقي عبدالرحمن القرشي في الفترة 20 – 29 / 9 بعد صلاة العصر درسا بعنوان ( قراءة رسائل و كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ), ويلقي مشعل الفلاحي بعد صلاة الفجر درسا بعنوان (مجالس تدبرية و تأملات في جزء عم من خلال تفسير ابن كثير) خلال الفترة 21 – 25 / 9 ،ويلقي فهد الشتوي خلال الفترة 26 – 28 / 9 بعد صلاة الفجر درسا بعنوان ( مجالس تدبرية في آيات القران الكريم من خلال تفسير ابن كثير ),فيما يلقي عبدالعزيز الفايز محاضرة بعنوان ( حسن الظن بالله ) يوم الأربعاء 26 /9 بعد صلاة المغرب, وفي يوم الجمعة 28 /9 يلقي محمد مشافي محاضرة بعنوان ( بشارات للصائمين ) بعد صلاة المغرب.